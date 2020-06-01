تقرير.. لماذا يُعد ظهير الصفاقسي قريبًا من الانتقال للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

ارتبط الظهير الدولي التونسي حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي بالانتقال لصفوف الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى في التشكيلة البيضاء.

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور حدد خلال الفترة الماضية ملامح صفقات الموسم الجديد حيث أعلن أن ناديه يريد تدعيم الجبهة اليمنى خاصة بعد رحيل التونسي حمدي النقاز في منتصف الموسم الحالي بعد خلافات مع الإدارة البيضاء.

الفترة الماضية شهدت ارتباط أكثر من لاعب بالانتقال للزمالك بداية من الدولي الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسنيطينة، ومحمد الناهيري لاعب الوداد البيضاوي المغربي بجانب التونسي حمزة المثلوثي، لكن يُعد الأخبر أبرز الأسماء المرشحة للرحيل للقلعة البيضاء، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- انتقال حر:

انتقال المثلوثي لأي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته سيكون مجاني، حيث من المقرر أن ينتهي عقد قائد الصفاقسي بنهاية الموسم الحالي مما يحق التوقيع لأي نادٍ.

وعلم "الخليج 365" في وقت سابق، أن المثلوثي حدد شرطًا من أجل تجديد التعاقد وهو الحصول على مستحقاته المتأخرة والتي تقدر بـ200 ألف دولار بجانب الحصول على راتب جيد في عقده الجديد وهذا ما يمنع الصفاقسي من تلبية شروط اللاعب بسبب الأزمة المادية التي يُعاني منها النادي.

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المثلوثي حدد أولوياته إذا لم يستمر مع الصفاقسي وهو الرحيل إلى مصر وتحديدًا إلى صفوف الزمالك، وفي حال تعثر الانتقال سيكون التفكير في عرض الترجي بجانب النجم الساحلي.

- موسم رائع:

يعتبر المثلوثي من أفضل لاعبي الدوري التونسي في الموسم الجاري حتى الآن، حيث تشير أرقام اللاعب إلى أنه شارك في 17 مباراة ليسجل هدفين مقابل صناعته لثلاث تمريرات حاسمة.

أرقام المثلوثي هذا الموسم جعلته يكون من بين الأفضل ليكون في منافسة مع الثنائي سامح الدربالي لاعب الترجي التونسي ووجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي.

- مكالمة كارتيرون وراتب مغري:

الأسبوع الماضي شهد مكالمة هاتفية بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك والمثلوثي، بحسب ما علمه "يلا كورة".

كارتيرون بحسب تقارير صحفية تونسية، أكدت أن المدير الفني الفرنسي لديه الرغبة في التعاقد مع المثلوثي من أجل قيادة الجبهة اليمنى في الموسم المقبل خاصة أن الفريق الأبيض لا يعتمد سوى على حازم إمام مع الاستعانة بالناشئ أحمد عيد كبديلاً له.

وبحسب ما علمه "الخليج 365"، فإن الراتب المعروض على صاحب الـ27 عامًا، يُعد مغريًا حيث قدمت الإدارة البيضاء عرضًا يقدر بمليون و700 ألف دولار لمدة ثلاثة مواسم، وهو العرض الذي جعل اللاعب يفكر في التوقيع للزمالك عن الترجي أو النجم الساحلي.