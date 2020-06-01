انطلاق الإجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص

تنطلق في الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء اعمال الإجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص عبر المنصة الإفتراضية زووم (Zoom)، والتى تستمر حتى يوم 4 يونيو .

ويمثل مصر فى هذه الاجتاعات يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، ومريم عزب ( لاعب قائد ) ، ملك حسنى (مرافق)،و طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى)

و صرحت نيبال فتونى مدير عام المبادرات بأن الاجتماعات سوف تشهد على مدى ايامه الثلاثة مجموعه من الورش والمحاضرات ، حيث يبدأ جدول اعمال الاجتماعات وقبل الجلسة تعريفية لجميع المشاركين من الدول العربية ،