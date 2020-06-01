شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض المغالاة فى سعر رمضان صبحي عن 48 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي زيادة "تسعيرة" رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي عن 3 ملايين أو 3 مليون و500 ألف دولار رغم حاجة الفريق لجهوده وذلك بسبب الأزمة المالية التى يُعاني منها النادي بل والعالم كله جراء "جائحة" كورونا التى إجتاحت العالم كله وتسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً ، ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن رمضان صبحي لاعب مهم ومؤثر ويرغب النادي في شراؤه نهائياً بعد إنتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري لكن خزينة النادي تُعاني حالياً جراء تداعيات أزمة كورونا لذا سيكون من الصعب للغاية إبرام الصفقة بأكثر من 3 ملايين أو 3 ملايين و500 ألف دولار على أقصى تقدير أي ما يوازي 48 مليون جنيه مصري وهو مبلغ كبير في ظل الظروف الراهنة وفي ظل تراجع أسعار اللاعبين عالمياً بسبب "جائحة" كورونا.

وعلم "الخليج 365" أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أبلغ إدارة النادي بحاجته لتواجد رمضان صبحي بسبب صغر سنه وإمكانياته الفنية العالية لكنه في الوقت نفسه مُتفّهم الظروف المالية للنادي حالياً ويعرف أن الأهلي لا يمكن أن يستجيب لمطالب مالية مُبلغ فيها من قبل هيدرسفيلد الذي سبق وحدد 9 مليون جنيه إسترليني للإستغناء عن رمضان صبحي قبل أن يتراجع النادي الأنجليزي ويقوم بتخفيض هذا المبلغ إلى 6 مليون جنيه إسرليني وهو مبلغ يراه مسئولو الأهلي كبيراً.

وسوف تشهد الفترة المقبلة تطورات هذه الصفقة خاصة وأن هناك أندية أوربية أبدت رغبتها في ضم رمضان صبحي حسب تقارير أجنبية ومن أبرز هذه الأندية ، فيورتينا الإيطالي وبشكتاش التركي غير أن هذه التقارير لم تتقدم بعروض رسمية لنادي هيدرسفيلد حتى الأن ، ويترقب الأهلي مصير هذه العروض وموقف هيدرسفيلد من أجل تحديد موقف رمضان صبحي لأن عدم التعاقد معه يُعني حاجة الأهلي لضم لاعب بديل.