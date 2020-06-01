شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى لايف الخليج 365: حسام عاشور يحصل على مليون دولار "كاش" من مباراة اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الاعلامى والناقد الرياضى محمد شبانة فى لايف الخليج 365، أن حسام عاشور قائد النادى الأهلي سيحصل على مبلغ مليون دولار "كاش" حال اقامة مباراة اعتزاله بين الأهلي والميريا، وفقا للاتفاق بينه وبين تركي ال الشيخ وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقال شبانة فى لايف الخليج 365، إن حسام عاشور طالب إدارة الأهلي باتمام الاتفاق وتفعيل تفاصيل اقامة المباراة، ليحصل علي المبلغ الذي يؤمن مستقبله خاصة وانه كان يصر علي استكمال مسيرته الكروية والرحيل لاي نادي بعد رفض الأهلي تجديد عقده إلا أن عرض مباراة اعتزاله المغري جعله يوافق علي الاعتزال وتولي منصب داخل الأهلي بجانب الحصول على عائد مباراه اعتزاله بالكامل، بالإضافة لكون الأهلي لن يتكلف أي مبالغ خلال المباراة وسيتواجد بمشاركه فريقه في المباراة فقط.

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