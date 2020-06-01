شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل خصم نسبة مشاركة اللاعبين انتظاراً لمصير النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل مجلس إدارة نادى الزمالك، الاستمرار في سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى في مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، حيث أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه حال استمرار الوضع الحالي بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.
فيما يواصل مسئولو الزمالك، المشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسي التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام في الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى في خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق في الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يؤجل خصم نسبة مشاركة اللاعبين انتظاراً لمصير النشاط الرياضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.