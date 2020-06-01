شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل خصم نسبة مشاركة اللاعبين انتظاراً لمصير النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل مجلس إدارة نادى الزمالك، الاستمرار في سداد الالتزامات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية لحين تحديد مصير الموسم الكروى في مصر الذى تم إيقافه منذ شهر مارس الماضى ضمن إجراءات تجنب فيروس كورونا، حيث أوضح مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه حال استمرار الوضع الحالي بتأجيل تحديد مصير الموسم الكروى سيواصل النادى التزاماته مع اللاعبين والأجهزة الفنية وحال إصدار قرار بإلغاء الموسم سيكون وقتها بمحاسبة كل لاعب على ما له وما عليه مع خصم نسبة الـ25% الخاصة بالمشاركة لعدم استكمال ما يزيد عن نصف موسم خلال السنة الجارية.

فيما يواصل مسئولو الزمالك، المشاورات مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض وعلى رأسها ملف التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسي التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام في الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى في خط الوسط إلى جانب بديلا مميزا للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التي يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق في الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالي بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.

وأصبحت الجبهة اليسرى للزمالك خارج حسابات التدعيم في الموسم الجديد نظراً لامتلاك النادى الأبيض للثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة في تلك الجبهة إلى جانب الاستقرار على عودة أحمد فتوح ظهير الفريق والمنتخب الأولمبى المعار إلى سموحة، لتعزيز تلك الجبهة في الموسم الجديد لذلك أصبح لا يوجد حاجة في قلعة ميت عقبة إلى ضم ظهير أيسر جديد في الموسم المقبل بسبب تألق فتوح مع المنتخب الأولمبى والفريق السكندرى خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي أقيمت في مصر وتوج أولمبى الفراعنة بلقبها تحت قيادة شوقى غريب.