فيفا يمنح اللجنة الخماسية صلاحيات نظر "تظلمات" المرشحين للانتخابات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

منح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية الحق فى نظر التظلمات التى يقدمها المرشحون للانتخابات المقبلة حال إجراؤها فى موعدها فى سبتمبر المقبل حيث سيكون من حق اللجنة الاشراف على الانتخابات ونظر التظلمات فى حالة استبعاد أى مرشح لا تنطبق عليه شروط الترشح كما سيكون قرار اللجنة الخماسية نهائيا بحيث لا يجوز الطعن علي قرارتها فى اللجنة الأولمبية أو الفيفا أو القضاء الإدارى.

فى شأن مختلف، حددت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، شهر يونيو 2021 موعدا لانتهاء الدورى العام فى الموسم الجديد، لمنح الفرصة للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب للاستعداد لأولمبياد طوكيو التى ستقام فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس 2021، حيث يرغب المدير الفنى فى خوض معسكر طويل يتخلله مباراتين وديتين من العيار الثقيل مع منتخبين من ضمن المنتخبات المتأهلة لهذا المحفل الكبير.

يرغب مسئولو اتحاد الكرة فى حسم مصير الدورى الحالى سواء بالاستكمال أو بالإلغاء، حتى يتحدد موعد انطلاق الموسم الجديد الذى يشهد توقفات كثيرة مثل بطولة أمم افريقيا 2021 وكأس العالم العسكرى، وكشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم خلال الايام المقبلة، وبعد سلسلة اجتماعات مع وزير الرياضة واللجنة الطبية العليا التى تم تشكيلها لتقييم الوضع الحالى ووضع الإجراءات اللازمة لعودة النشاط، لافتا إلى أن اتحاد الكرة لديه خطة لعودة الدورى ولكنه ينتظر قرار الدولة المصرية متمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وقال الجناينى فى تصريحات له، إن اتحاد الكرة سيحسم مصير الدورى خلال الأيام المقبلة ولن يترك الأمر غامضا كما هو الحال حاليا، لافتا إلى أنه فى حالة عودة الدورى سيقام على ملاعب معينة وفقا لخطة اتحاد الكرة التى قدمها لوزير الرياضة.