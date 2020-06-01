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مشاهير الرياضة يرفعون شعار "يا أهلا بالحب والجواز" فى زمن الكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجوم الرياضة يستغلون تعليق النشاط و كسر ملل حظر فيروس فى الإحتفال بالزواج أو عقد القران أو إعلان الخطوبات ،ليعتبرون ذلك الإستغلال الأمثل للوقت لعدم وجود ارتباطات مع أنديتهم بسبب قرار العزل المنزلى وحظر التجول للوقاية من فيروس كورونا و كان أخرهم بطل رفع الأثقال محمود إيهاب الذى عقد قرانه مؤخرا .

و يرصد الخليج 365 أبرز مناسبات النجوم فى حظر كورونا بالتقرير التالى :

عقد قران محمد إيهاب 

إحتفل البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة بالبرازيل 2016 على  الأنسة نورهان مكرم فى حفل عائلى بسيط أقتصر على الأقارب للحفاظ على التباعد الإجتماعى .

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رامى صبرى لاعب إنبى و الإعلامية شيما صابر

كما إحتفل فى شهر رمضان الماضى مدافع إنبى رامى صبرى بعقد قرانه و زفافه على الإعلانية لارياضية شيما صابر فى حفل بسيط أيضا .

رامى صبرى و شيما
رامى صبرى و شيما

 

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محمد عبد الغنى يحتفل بخطوبته 

بينما احتفل أيضا فى حظر كورونا محمد عبد الغنى مدافع الزمالك بخطوبته فى منزل عروسته وسط الأقارب و عدد قليل من الأصدقاء .

محمج عبد الغنى و خطيبته منى
محمج عبد الغنى و خطيبته منى
محمد صبحى حارس الزمالك يحتفل بزفافه 

في 15 مارس الماضى ، احتفل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، بزفافه، بالطبل البلدى وذلك بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية على خلفية توقف النشاط الرياضى فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

محمد صبحى و عروسته
محمد صبحى و عروسته
محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته 

كما إحتفل محمد عبد السلام لاعب نادى الزمالك على خطوبته مؤخرا فى حفل بسيط إقصر على إلتقاط فوتو سيشن للعروسين  .

محمد عبد السلام و داليا
محمد عبد السلام و داليا

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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