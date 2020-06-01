شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهير الرياضة يرفعون شعار "يا أهلا بالحب والجواز" فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجوم الرياضة يستغلون تعليق النشاط و كسر ملل حظر فيروس كورونا فى الإحتفال بالزواج أو عقد القران أو إعلان الخطوبات ،ليعتبرون ذلك الإستغلال الأمثل للوقت لعدم وجود ارتباطات مع أنديتهم بسبب قرار العزل المنزلى وحظر التجول للوقاية من فيروس كورونا و كان أخرهم بطل رفع الأثقال محمود إيهاب الذى عقد قرانه مؤخرا .

و يرصد الخليج 365 أبرز مناسبات النجوم فى حظر كورونا بالتقرير التالى :

إحتفل البطل الأوليمبى فى رفع الأثقال محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو الأخيرة بالبرازيل 2016 على الأنسة نورهان مكرم فى حفل عائلى بسيط أقتصر على الأقارب للحفاظ على التباعد الإجتماعى .

كما إحتفل فى شهر رمضان الماضى مدافع إنبى رامى صبرى بعقد قرانه و زفافه على الإعلانية لارياضية شيما صابر فى حفل بسيط أيضا .



رامى صبرى و شيما

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بينما احتفل أيضا فى حظر كورونا محمد عبد الغنى مدافع الزمالك بخطوبته فى منزل عروسته وسط الأقارب و عدد قليل من الأصدقاء .



محمج عبد الغنى و خطيبته منى

في 15 مارس الماضى ، احتفل محمد صبحى، حارس الزمالك والمنتخب الأولمبى، بزفافه، بالطبل البلدى وذلك بعد حصول الفريق الأبيض على راحة سلبية على خلفية توقف النشاط الرياضى فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.



محمد صبحى و عروسته

كما إحتفل محمد عبد السلام لاعب نادى الزمالك على خطوبته مؤخرا فى حفل بسيط إقصر على إلتقاط فوتو سيشن للعروسين .