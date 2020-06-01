شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجس نبض الزمالك فى صفقة معروف يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب المقاولون العرب الموقف النهائي لنادي الزمالك بخصوص معوف يوسف لاعب وسط القلعة البيضاء المعار إلى ذئاب الجبل، بعد وجود رغبة من جانب الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لبقاء النيجيري مع الفريق في الموسم الجديد، في ظل اعتماد النحاس على معروف يوسف بشكل أساسي في كثير من المباريات، وازادادت طموحات المقاولون في الحصول على خدمات اللاعب في ظل قرار الجبلاية بتقليص عدد اللاعبين الأحاني في قوائم الفرق بالموسم الجديد، حيث أصبح الزمالك مضطراً للتخلي عن بعض لاعبيه.

ويحاول مسئولو المقاولون معرفة شروط الفريق الأبيض للتخلي عن معروف يوسف خاصة بعدما كشف اللاعب عن ارتياحه داخل قلعة ذئاب الجبل ورغبته بالبقاء مع الفريق بعد انسجامه مع اللاعبين والجهاز الفني.

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يسابق مسئولو الزمالك الزمن لحسم مصير الثلاثي الأجنبي في الفريق والمعارين هذا الموسم وهم النيجيري معروف يوسف والمغربي حميد أحداد والايفواري رزاق سيسيه، وذلك قبل صدور قرار من اتحاد الكرة رسميا بتقليص عدد الأجانب.

ويسعي مسئولو الزمالك لتسويق الثلاثي وحسم مصيرهم قبل صدور القرار ، حيث سيضطر الزمالك وقتها لرحيل اللاعبين بأسعار أقل من قيمتهم الحالية او إعادة اعارتهم مرة اخري وهو ما يرفضه الزمالك في الوقت الحالي.

وحددت إدارة الكرة بنادى الزمالك، بعض الشروط لرحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يأتى على رأسها موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، مع توفير بديل مناسبًا للاعب المقرر موافقة على رحيله أما بالنسبة للشروط المالية فستقوم إدارة الكرة بالنادى بإجراء حساب مالى لما تحملته خزينة النادى فى استقدام اللاعب قبل الموافقة على رحيله وتحديد هامش ربح للأبيض يفوق تلك القيمة المالية وبذلك تحدد القيمة التسويقية التى يجب تحقيقها للموافقة على رحيله، وتأتى تلك الاشتراطات من جانب إدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على حقوق النادى فى مختلف اللاعبين لوضع تلك الاشتراطات أمامهم قبل استقدام أى لاعب لعرض لتسويقه خلال الفترة المقبلة، لذا قامت إدارة الكرة بالنادى الأبيض بوضع هذه الاشتراطات أمام أى لاعب قبل بداية الميركاتو الصيفى المُقبل.