لجنة عودة نشاط السلة تطمئن إلى جـاهزيـة صالـة صـلاح الديـن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تفقدت لجنة تأمين عودة نشاط كرة السلة المشكلة من اتحاد اللعبة برئاسة عبد اللطيف الفردان، نائب رئيس الاتحاد،أمس الأحد، صالة صلاح الدين الرياضية في دبي، وتوقفت خلال الزيارة على جاهزية منشآتها لاستقبال المباريات المقررة في أغسطس/‏ آب المقبل.

حضر الزيارة اللواء متقاعد إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وسالم المطوع الأمين العام للاتحاد وأسامة قرقاش رئيس لجنة المسابقات، وأعضاء اللجنة.

تم خلال الزيارة التفقدية التي جاءت ضمن إجراءات تأمين عودة نشاط كرة السلة،التأكد من توافر جميع معايير السلامة في المنشأة،فضلاً عن التدابير الاحترازية المعتمدة في الدولة بشأن الوقاية من فيروس كورونا.