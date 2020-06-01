شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي يوقع لـ«سان جيرمان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع الأرجنتيني ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان، عقداً يبقيه حتى عام 2024 مع النادي الفرنسي.
وجاء في بيان لبطل الدوري الفرنسي لكرة القدم «باريس سان جيرمان سعيد بإعلان التعاقد مع مارورو إيكاردي بصفقة دائمة، بعد استعارة المهاجم من إنتر ميلان لموسم 2019-2020».
وهذه أول صفقة انتقال كبيرة في عالم كرة القدم الأوروبية منذ دخولها عصر أزمة فيروس كورونا المستجد.
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