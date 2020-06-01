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إصابة بالغة لابن زية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعاني اللاعب الجزائري ياسين بن زية إصابة بالغة في يده اليسرى، إثر حادث سير، بحسب ما أفاد أوليفييه دلكور،رئيس ناديه ديجون المشارك في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال دلكور في تصريحات لصحيفة «لو بيان بوبليك» في ديجون،إن بن زية خضع لعملية جراحية،وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كان لاعب خط الوسط، قادراً على تحريك يده، في ظل تقارير عن فقدانه القدرة الحركية فيها.

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