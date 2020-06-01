سرقة ساعات بـ 650 ألف دولار من منزل محرز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن منزل النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي، تعرض لسرقة، أخذ خلالها اللصوص ساعات ومجوهرات بمئات آلاف الدولارات.

وأفادت صحيفة «ذا صن» عن «سرقة ثلاث ساعات ثمينة من لاعب مانشستر سيتي رياض محرز»، وأن اللصوص أخذوا «أموالاً نقدية، قمصان كرة قدم نادرة»، ومجوهرات من شقته.

وأشارت إلى أن قيمة المسروقات تقدر ب «500 ألف جنيه (نحو 620 ألف دولار)»، نصفها تقريباً لساعة تقدر قيمتها ب230 ألف جنيه.

وأشارت «ذا صن» إلى أن محرز كان خارج منزله الواقع في وسط مدينة مانشستر الشمالية، لدى حصول السرقة، وأشارت الصحيفة إلى ان اللصوص اقتحموا أربع شقق في المبنى نفسه.