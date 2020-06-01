البايرن وليفاندوفسكي خارج المنافسة في «البوندسليجا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد بايرن ميونيخ مؤقتاً عشر نقاط عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند الذي خاض مباراته أمس الأحد، ليقطع خطوة إضافية نحو لقبه الثامن توالياً في الدوري الألماني لكرة القدم، بعد فوزه الكاسح على ضيفه فورتونا دوسلدورف 5-صفر قبل خمس مراحل من انتهاء الموسم.

ووصل رصيد الفريق البافاري إلى 86 هدفاً بعد 29 مباراة بالبوندسليجا، وتعد هذه أفضل أرقام حققها النادي البافاري طوال 57 عاماً من عمر المنافسة الألمانية.

وتحت قيادة هانز فليك، وصل الفريق إلى 61 هدفاً في 19 مباراة، وهو رقم تاريخي آخر للنادي الذي يقترب يوماً بعد يوم من تحقيق لقب دوري جديد.

ويبدو بايرن ميونيخ خارج المنافسة، واستغل مباراة دوسلدورف لتحقيق العديد من الأرقام، حيث أصبح مدربه هانزي فليك أول مدرب في تاريخ النادي يحقق 22 فوزاً في أول 25 مباراة، محطماً رقم الأسباني بيب جوارديولا في 2013.

وتقدم بايرن بسهولة 3-صفر في الشوط الأول بهدف عكسي من الدنماركي ماتياس يورجنسون «زانكا» (15)، ثم رأسية المدافع الفرنسي بنجامان بافار (29)، وكرة سهلة للبولندي روبرت ليفاندوفسكي (43)، وعزز ليفاندوفسكي النتيجة بكعبه في الدقيقة (50) ثم أضاف ألفونسو ديفيس الخامس.

وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب الهدافين (29 هدفاًَ)، في محاولته لإحراز اللقب الفردي للمرة الخامسة في مسيرته، ورفع صاحب 31 عاماً رصيده إلى 231 هدفاً في 317 مباراة في الدوري، وبتسجيله في مرمى دوسلدورف يكون قد زار شباك جميع أندية البوندسليجا، حتى إنه سجل في مرمى بايرن عندما كان في صفوف بوروسيا دورتموند وقاده إلى لقب 2012.

وعادل ليفاندوفسكي أفضل مواسمه بتسجيله الهدف الـ43 في مختلف المسابقات.