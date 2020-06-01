مدرب أتالانتا اكتشف إصابته بفيروس كورونا بعد شفائه منه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف مدرب نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم جان بييرو جاسبيريني إدراكه مؤخراً أنه عانى من فيروس كورونا المستجد في مارس/آذار الماضي.

وأوضح جاسبيريني في تصريحات لصحيفة «جازيتا ديلو سبورت» انه كان مريضاً لدى حلول فريقه ضيفاً على نادي فالنسيا الإسباني في 10 مارس/آذار، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي مباراة أقيمت خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين مع بدء تفشي «كوفيد-19».

وفاز أتالانتا في تلك المباراة بنتيجة 4-3، وتأهل إلى ربع النهائي بمجموع 8-4 في الذهاب والإياب.

وقال جاسبيريني «عشية مباراة فالنسيا كنت مريضاً، وبعد ظهر يوم المباراة كان وضعي أسوأ. لم أكن أبدو بحال جيدة على مقاعد البدلاء».

وتابع «كان ذلك يوم 10 مارس. في اليومين التاليين في زينغونيا (مقر تدريب أتالانتا)، لم أنم سوى قليلاً. لم أكن أعاني من الحرارة، لكنني شعرت بإعياء وكأن حرارتي 40».

وأضاف «كانت سيارات الاسعاف تمر كل دقيقتين. ثمة مستشفى قريب من المقر، بدا الأمر وكأننا في منطقة حرب».

وأوضح المدرب البالغ 62 عاماً انه لم يخضع لفحص كشف «كوفيد-19» لأنه لم يكن يعاني من الحرارة، لكنه تأكد قبل عشرة أيام من أنه كان يعاني من الفيروس، بعدما خضع لفحص أظهر وجود أجسام مضادة له في جسمه.

وتابع «تبيّن وجود أجسام مضادة، لكن هذا لا يعني انني اكتسبت مناعة» تحول دون التقاط العدوى مجدداً.

وكشف جاسبيريني انه بعد أربعة أيام من مباراة فالنسيا،بدأ يشعر بالتحسن وأن الأسوأ قد مر، قبل ان يعود ويفقد حاسة التذوق، وهي من العوارض المعروفة لـ«كوفيد-19»،وأكد انه أمضى ثلاثة أسابيع في مقر النادي ، وقال:«عندما عدت الى منزلي في تورينو، حافظت على احترام قواعد التباعد الاجتماعي مع زوجتي وأولادي».

ورجح جاسبيريني ان «نحتاج إلى سنوات لنفهم حقيقة ما جرى».

وانتقد المدرب السابق لإنتر ميلان وجنوى، اعتبار البعض ان استئناف نشاط اللعبة هو «غير أخلاقي» في ظل المأساة التي تسبب بها «كوفيد-19».

وقال «رأيت بعض الناس يغنون على شرفات المنازل في برجامو أثناء تحميل الجثامين في الشاحنات. لم أعتبر ذلك غير أخلاقي، اعتبرته رد فعل غريزياً، محاولة تشبث بالحياة».

وأضاف «أهل برجامو هم مثل الجمر تحت الرماد. لم يترك أي من اللاعبين المدينة. بعضهم فقد وزناً، ما يمكن ان يؤشر لصعوبات نفسية. يمكن لأتالانتا ان يساعد برجامو على النهوض، مع احترام الألم والحداد. بقي الفريق متصلاً بمعاناة برجامو، وسيحمل معه ذلك إلى أرض الملعب».