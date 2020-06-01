الاتحاد العربي للشطرنج يؤكد عدم شرعية اتحاد البحر الأحمر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الاتحاد العربي للشطرنج، عدداً من الخطابات الرسمية من اتحادات أهلية عربية ترفض وجود «اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن» بالصيغة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في بعض الصحف بعد انعقاد كونجرس الاتحاد الدولي للشطرنج في أبوظبي في آخر شهر فبراير الماضي، والذي يضم 8 دول عربية مطلة على البحر الأحمر.

وقال الاتحاد العربي للشطرنج، إن الإعلان تم دون وجود شرعية لهذا الاتحاد ودون دعوة أعضائه للتأسيس ودون عقد جمعية عمومية لإجراء الانتخابات؛ حيث تم النشر في الصحف أنه تم إجراء هذه الانتخابات التي لم تتم فعلاً وتم توزيع مناصبه دون الرجوع للاتحادات أو الشخصيات نفسها وهو ما رفضته اتحادات السعودية و اليمن والسودان والصومال برسائل رسمية إلى الاتحاد العربي، خاصة أن الاتحاد الجديد لا ينضوي تحت مظلة اتحاد اللجان الأولمبية العربية أو أي منظمة رسمية أخرى.

وأكد الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، أن الإعلان في الصحف عن تأسيس اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن هو إعلان غير شرعي ولا توجد اتحادات في أي لعبة رياضية أخرى تحمل هذا الاسم.

وأضاف أن 4 اتحادات عربية، أعلنت رفضها لهذا الكيان المعلن عنه للعبة، إلى جانب أن الأردن تم تسميتها عضو في الاتحاد، لكن دون مخاطبة رسمية بذلك وتبقى من الاتحاد جيبوتي وأريتريا ومصر، كما أن الأمين العام لهذا الاتحاد محمد عبدالله من دولة الصومال، تقدم باستقالته من الاتحاد المزعوم بعد إعلان تعيينه وهذا يعنى خروج ثلاثة نواب للرئيس والأمين العام من مجلس إدارة هذا الاتحاد.

وتساءل رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، عن سبب تأسيس مثل هذا الاتحاد الذي ليس له أهداف ولا يخضع لأية مظلة عربية، وقال: «الاتحاد العربي يقوم بجميع أنشطته على أكمل وجه وتم تنظيم جميع البطولات العربية في الموسمين الماضيين 2018 و 2019، وعلى الرغم من ظروف العالم بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن الأنشطة العربية مستمرة وتم تنظيم بطولة المدن والأندية العربية في الأول من شهر مارس في تونس، وسيتم تنظيم أول بطولة عربية مفتوحة على مستوى الوطن العربي عن بعد من 4 إلى 6 يونيو الجاري، ويتوقع أن يلعب في هذه البطولة العربية المفتوحة أكثر 2000 لاعب ولاعبة من 21 دولة عربية».

وأضاف: «شعار الاتحاد العربي للشطرنج منذ تأسيسه هو العرب أمة واحدة لذلك هو المظلة الرسمية لكل الوطن العربي، وهو ما نؤكده دائماً وتؤيده جميع الاتحادات العربية الأعضاء».