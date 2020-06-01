شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد ألعاب القوى يشارك في اجتماع الاتحاد الدولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى
يشارك اتحاد الإمارات لألعاب القوى برئاسة سحر العوبد يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع عن بُعد مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة سيبستيان كو، ويقام الاجتماع بمشاركة كافة الاتحادات المحلية المنضوية تحت منصة الاتحاد الدولي من أجل مناقشة الاستعدادات للفترة المقبلة وعودة النشاط الرياضي.
وقالت سحر العوبد لـ« الخليج الرياضي» إنه عقب الانتهاء من الاجتماع ستدعو الأعضاء لعقد اجتماع من أجل مناقشة الاستعدادات للموسم المقبل في حال عدم إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة وتأجيلها لعام آخر بسبب المستجدات الحالية.
وكشفت العوبد أن الاتحاد الدولي وجه رسالة للاتحادات الأعضاء أكد فيها تكفله بكافة مصاريف اللاعبين الذين لديهم فرصة في التأهل إلى أولمبياد طوكيو، وذلك في حال عدم قدرة اتحاداتهم على التكفل بهم.
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