اتحاد السلة يستعد لعودة النشاط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد اتحاد كرة السلة لعودة النشاط واستئناف بطولاته التي توقفت بسبب جائحة كورونا، وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، أن اتحاده كلف إحدى الشركات المتخصصة في مجال التعقيم للبدء في تجهيز صالة صلاح الدين بدبي وتعقيم الصالة بما يؤمن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية واتخاذ كافة إجراءات السلامة لتحقيق هذا الهدف.

وقال القرقاوي إن المباريات ستقام بدون جمهور مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد كلف لجنة لتأمين عودة النشاط برئاسة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد وعضوية سالم المطوع أمين السر العام وأسامة قرقاش رئيس لجنة المسابقات.

وكان اتحاد كرة السلة عقد الأسبوع الماضي اجتماعاً مع مدربي أندية الدولة ومسؤولي كرة السلة ترأسه عبداللطيف الفردان وحضره الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد تم خلاله بحث سبل عودة النشاط تحسباً لعودة النشاط حسب توصيات الاتحاد الدولي لكرة السلة والجهات الحكومية المعنية. من جهة أخرى قرر اتحاد اللعبة تزويد صالة صلاح الدين بساعة إلكترونية على غرار ما هو معمول به في باقي الصالات الرياضية بالدولة ويتوقع وصولها خلال الساعات القادمة من خارج الدولة على نفقة الاتحاد.