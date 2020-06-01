اجتماع مثمر لمجلس إدارة رابطة المحترفين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت رابطة المحترفين الإماراتية الاجتماع الدوري الثالث لمجلس الإدارة والسادس لهذا الموسم، وذلك بنظام الاتصال المرئي عصر السبت، ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة، وحضره جمال حامد المري نائب الرئيس، محمد عبيد اليماحي، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي والدكتور خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

وهنأ عبدالله ناصر الجنيبي الحضور بعيد الفطر المبارك، وأشاد بكل ما تبذله الجهات المختصة بالدولة وخط دفاعنا الأول في مواجهة جائحة «كوفيد 19» والعمل الدؤوب على سلامة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، كما وأشاد بالعمل الدؤوب لفرق العمل في رابطة المحترفين الإماراتية.

واطلع المجلس على مستجدات اللجنة الفنية، شملت سيناريوهات استئناف النشاط الرياضي، على أن يتم اعتماد المقترح النهائي بعد التنسيق مع الجهات المعنية واتحاد كرة القدم لاتخاذ القرار المناسب وبناءً على الاجتماع التنسيقي مع الاتحاد الآسيوي والمقرر عقده خلال الأيام القادمة، وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الاجتماعات لاحقاً.

وتمت مناقشة مخرجات وتوصيات ورشة عمل المبادرات الفنية التطويرية التي نظمتها الرابطة بحضور ومشاركة الأندية المحترفة. كما تم عرض مستجدات لوائح المسابقات، والتي تعمل الرابطة على تحديثها سنوياً لتتماشى مع المتطلبات والقوانين الجديدة؛ حيث تم اعتماد اللوائح خلال الاجتماع.

وتواصل الاجتماع ببند مستجدات فريق الشؤون التجارية والتسويق، تضمن الفعاليات والخدمات السابقة، وكذلك الخطط والمشاريع المستقبلية.

وعلى صعيد آخر، تم الاطلاع على مستجدات إدارة الإعلام والبث التلفزيوني من حيث المشاريع الحالية والمستقبلية.

وتمت مناقشة مخرجات فريق عمل إدارة الأزمات والمخاطر بالرابطة، والذي بدأ عمله مع بداية جائحة «كورونا»، بناء على توصية مجلس الإدارة، حيث تمت مناقشة النتائج والخطوات التي توصل لها فريق العمل، والتي ستنتهي بإصدار دليل متكامل لإدارة الأزمات، وبالأخص في استئناف التدريبات والمباريات.