شكرا لقرائتكم خبر عن الألماني رولف مرشح للتدريب في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي يقود ناد بالدولة مفاوضات مع المدرب الألماني رولف فولفغانغ، وهو لاعب سابق بالمنتخب الألماني، وشارك معه في بطولة كأس العالم وعمل مدرباً مساعداً في أندية عديدة في ألمانيا على غرار هانوفر وفيردربريمن كما عمل مدرباً مساعداً في نادي شاندونغ الصيني، ويملك المدرب خبرة في المنطقة العربية ومنطقة الخليج على وجه الخصوص، حيث عمل مساعداً لمدرب المنتخب الكويتي 2001 و2002،كما أشرف على تدريب فريق السالمية الكويتي موسم 2015و2016. ويرغب النادي المعني في تعيين رولف مديراً فنياً إلى جانب الأيرلندي ماكلارين مدرباً، والذي يتفاوض معه أيضاً.

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