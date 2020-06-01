اتحاد الجوجيتسو يستأنف العمل في المقر الرئيسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن بدء استئناف فريقه للعمل بشكل تدريجي ضمن مقره الرئيسي في برج كابيتال في أبوظبي، بدءاً من الأحد، ويأتي قرار الاتحاد عقب التوجيهات الحكومية التي سمحت بعودة موظفي الجهات الحكومية إلى مقار عملها بنسبة لا تتعدى 50% من إجمالي موظفيها، حيث وضع الاتحاد خطة متكاملة تضمن تناوب الموظفين في العمل من مكاتبهم في مقر الاتحاد مع تطبيق أعلى مستويات الوعي، والتدابير الاحترازية.

وفي إطار حرصه على ضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، أجرى اتحاد الإمارات للجوجيتسو فحصاً طبياً لجميع الموظفين، الخميس، للتأكد من صحتهم وخلوهم من أي أعراض مرضية، ما يعزز اطمئنان الجميع لصحتهم، ولسلامة زملائهم في العمل. وقبل عودة الموظفين لعملهم، أجرى الاتحاد حملة تعقيم وتطهير مكثّفة شملت جميع المكاتب وقاعات الاجتماعات، وغيرها من المرافق، ما يعزز ثقة الموظفين، ويمنحهم أعلى مستويات الأمان النفسي لعودتهم للعمل.

وكان اتحاد الإمارات للجوجيتسو فعّل منظومة العمل عن بعد في مارس/ آذار الماضي، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأثبت فريق عمل الاتحاد مرونة عالية على مدى الشهرين الماضيين وواصل العمل بكفاءة عالية، مدعوماً بالأنظمة التقنية والبرامج التي وفرتها إدارة الاتحاد للموظفين لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه خلال فترة بقائهم في المنزل. وحقق الاتحاد إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية، فإلى جانب المبادرات والبرامج التدريبية والتحفيزية التي قدمها عبر المنصات الرقمية، أقام الاتحاد معسكراً تدريبياً مغلقاً وبطولتين، داخليتين للاعبي المنتخب الوطني وسط إجراءات احترازية صحية مشددة، ما يؤكد تحلي جميع موظفي، الاتحاد واللاعبين، والقيّمين على البرامج الفنية، بقيم التصميم والتحدي والصبر التي تتبناها رياضة الجوجيتسو.