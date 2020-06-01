27 لاعباً يشاركون في تدريبات منتخب الناشئين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 أمس السبت برنامجه التدريبي بنظام الاتصال المرئي عن بُعد في أولى محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً المقررة في البحرين خلال شهر سبتمبر المقبل.

شارك في التدريبات التي أشرف عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم وجهازه المساعد 27 لاعباً هم سلطان عادل محمد، وسيف سعيد الزعابي (اتحاد كلباء ) وعلي كريم رمضان (الإمارات) ومطر سالم الحوسني، ومحمد أحمد الحارثي (بني ياس) ومنصور عبدالرحيم محمد، وزايد خميس مسعود، وعلي محمد المعمري، ومحمد خالد قطبة، وأحمد محمد المرزوقي (الجزيرة) وإبراهيم سلطان الكعبي( الذيد) وعلي طاهر إبراهيم (الشارقة) وسعيد جمال محمد، وأحمد محمد البلوشي، ويوسف إبراهيم البلوشي (شباب الاهلي دبي) وعبدالعزيز أحمد العلي(عجمان) وأحمد عبدالله البادي، وخالد علي الحساني، وحمد محمد الدرمكي (العين) وسعيد سالم المقدمي (الفجيرة) وجمال خليفة السعدي( النصر) ومنصور صالح برغش، وعوض محمد الكثيري، وعبدالله أحمد منصور(الوحدة) وسعود محمد المري، وعبدالله أحمد جعفر، ومحمد عبدالسلام عيسى (الوصل).

وقال سالم اليعقوبي مدير منتخبنا للناشئين إن الجهاز الفني حرص خلال الفترة الماضية على عقد اجتماعات متواصلة عن بُعد مع الجهاز الطبي لوضع البرنامج المناسب للاعبين الذين تم اختيارهم ضمن القائمة الموسعة ، مشيراً إلى أن البرنامج سيستمر لمدة أسبوع كامل، وسيتم خلاله التركيز على الجانب البدني ورفع معدل اللياقة البدنية، خاصة في ظل توقف النشاط الرياضي والاعتماد على التدريبات عن بُعد .

وأضاف اليعقوبي أن الجهاز الفني سيقوم بمتابعة اللاعبين ورصد معدل لياقتهم البدنية عبر التكنولوجيا الحديثة، مؤكداً أنه يوجد تنسيق تام مع الأندية حول البرنامج الحالي الذي يحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بالاتحاد.

وتأهل منتخبنا إلى النهائيات عن جدارة واستحقاق بعد تصدره للمجموعة السادسة التي ضمت منتخبات قرغيزستان والعراق ولبنان، حيث جمع العلامة الكاملة بواقع 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات في التصفيات .

وحدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 18 يونيو المقبل موعداً لسحب قرعة البطولة وذلك بنظام الاتصال المرئي وبمشاركة ممثلي كافة المنتخبات المتأهلة.