1600 مدرب يشاركون في دورات الاتحاد العربي للكاراتيه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المهندس حميد شامس الزرعوني أمين عام الاتحاد العربي للكاراتيه، أن الاتحاد استثمر فترة توقف النشاط الأخيرة بأفضل صورة، وحقق مكاسب عديدة في مجال تأهيل الكوادر الفنية من خلال برامج وورش العمل «عن بعد».

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تنظيم دورتين لتأهيل المدربين استفاد منهما أكثر من 1600 مدرب من 17 دولة، وذلك في «الكاتا» و«الكومتيه»، وجار التجهيز والإعداد لتنظيم دورتين تأهيليتين تخصصيتين للحكام العرب الأسبوع المقبل.

وقال شامس: عدد المشاركين في دورتي المدربين هو الأول من نوعه في العالم، حيث إن تلك الدورتين كان من المقرر أن تقاما الشهر الماضي في جدة، وكان من المتوقع أن يحضرهما ما بين 150 و 200 مدرب من مختلف الدول العربية، ولكن بعد الإعلان عن تنظيمهما «عن بعد» زاد الإقبال بشكل لافت حتى تجاوز الرقم 1600 مدرب في تجربة رائدة.

وتوجه بالشكر إلى الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي على رعايته للدورتين ولفريق العمل الذي أشرف عليها من مقر الأمانة العامة للاتحاد العربي في دبي، وللمحاضرين الدوليين المتميزين الذين تحدثوا في كافة التخصصات التدريبية للعبة بشقيها الكاتا والكومتيه، حيث أقيمت الدورتان خلال 8 أيام متواصلة.

وذكر أنه تم خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد العربي الموافقة على إقامة بطولة عربية للكاتا عن بعد ومن المقترح أن تقام في يونيو أو يوليو المقبلين لجميع الفئات الأشبال والناشئين والشباب والرجال.

وقال: تلقينا في الأمانة العامة للاتحاد العربي رسالة من الاتحاد التونسي للكاراتيه يطلب فيها استضافة وتنظيم البطولة العربية للناشئين والشباب العام المقبل ( 2021 )، وسيدرس الاتحاد الطلب ويصدر فيه القرار في الوقت المناسب.

وعلى مستوى اتحاد الإمارات للكاراتيه وبوصفه عضواً لمجلس الإدارة فيه، أكد شامس أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً وقارياً للعبة لأن دبي تستضيف مقر الاتحاد الآسيوي الذي يرأسه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وتستضيف أيضاً مقر الأمانة العامة للاتحاد العربي.

وقال: نحن نستفيد من التعاون الوثيق بين الاتحادين الآسيوي والعربي خاصة أن اللواء ناصر الرزوقي هو الرئيس الفخري للاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الدولي وحقق للعبة مكتسبات عالمية كبيرة لتطوير اللعبة في المنطقة، وبالنسبة لبطولة العالم التي كان من المقرر لها أن تقام في دبي أكتوبر المقبل قررنا في الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة تأجيلها لمدة عام لتقام في أكتوبر من العام المقبل على هامش إكسبو 2021.

وعن منتخب الإمارات وكيف يجري تدريباته حالياً.. أوضح: المنتخب يتدرب منذ عدة أشهر«عن بعد» تحت إشراف الجهاز الفني حيث يشرف على منتخب الكومتيه المدرب وحيد حسين، فيما يشرف على منتخب الكاتا المدرب نادر محمد إبراهيم، والأمور تسير على قدم وساق للحفاظ على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، حتى يكون الجميع في أفضل حالة عند صدور القرار باستئناف المنافسات، وعلى المستوى الإداري فالعمل يسير عن بعد في الفترة الماضية.