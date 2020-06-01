شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص يعقد اجتماع اللاعبين القادة الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح بعد غد الثلاثاء أعمال الاجتماع الثاني للمجلس الإقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للأولمبياد الخاص عبر تقنية الاتصال المرئي ويستمر الاجتماع على مدى ثلاثة أيام وحتى يوم 4 يونيو، بمشاركة 9 دول عربية هي الإمارات، لبنان، الكويت، المغرب، سوريا، البحرين، عمان، مصر، وتونس ويمثل الإمارات في هذه الاجتماعات اللاعب عمر الشامي ، ومحمد الشحي (مرافق، وسارة ستراوي مشرف برنامج الشباب واللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص الإماراتي).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأولمبياد الخاص يعقد اجتماع اللاعبين القادة الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.