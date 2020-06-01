«تحدي ترايثلون ياس» ينظم في فبراير 2012



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت حلبة مرسى ياس عن موعد تنظيم الدورة القادمة من تحدي ترايثلون ياس والتي ستنطلق يوم 12 فبراير 2021، متيحة لهواة سباقات الترايثلون والراغبين بالمشاركة في السباق إمكانية حفظ الموعد.

وكما عودت الحلبة ضيوفها وزوارها في كل عام منذ انطلاق التحدي لأول مرة، فإن النسخة 11 للتحدي الرياضي المفضل لهواة أنشطة اللياقة البدنية في أبوظبي، تفتح باب التسجيل للراغبين بخوض غماره من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، متيحًا لكل منهم اختبار قدراته إلى أقصى حدودها ضمن مراحل السباق الثلاثة التي تتضمن السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري والتي تقام في أرجاء حلبة مرسى ياس.

وحققت نسخة عام 2020 من الحدث السنوي والتي أقيمت في شهر فبراير من هذا العام نجاحاً كبيراً، وشهدت حضور مئات المتسابقين الذين شاركوا في فعاليات السباق التي تستمر طوال النهار وإلى موعد غروب الشمس.