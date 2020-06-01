الوحدة يعلن رحيل ريم بعد 5 مواسم مع «أصحاب السعادة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أشاد نادي الوحدة بعطاء لاعبه الكوري الجنوبي شانغ ريم، وشكره على الفترة المميزة التي قضاها مع الفريق والتي حقق من خلالها اللاعب مع العنابي عدداً من الألقاب، وأعلن النادي رسمياً رحيل اللاعب عن النادي بعد مسيرة ناجحة امتدت إلى 5 مواسم.

"يتقدم نادي الوحدة متمثلاً في إدارة النادي وأعضائه وجماهيره بخالص الشكر والتقدير للاعب الخلوق المدافع المميز ريم على الفترة المميزة التي قضاها في النادي وعلى تفانيه الدائم وعطائه المستمر في صفوف القلعة العنابية والألقاب التي حققها باسم نادي الوحدة". جاء ذلك في بيان نشره النادي على صفحته الرسمية في «تويتر».

و‏يعتبر اللاعب شانغ ريم واحداً من أفضل اللاعبين الأجانب والآسيويين، الذين مروا على دوري الخليج العربي وعلى نادي الوحدة، وكان انضم للوحدة في يناير عام 2016 بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وجددت له إدارة النادي موسماً إضافياً خلال العامين الأخيرين، ليكمل 5 مواسم مع العنابي قدم خلالها عطاء مميزاً.

وينتهي عقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم الحالي، لكن إدارة النادي قررت عدم التجديد للاعب في ظل رغبتها في التعاقد مع أجنبي في مركز آخر، وكان ريم أبدى رغبته في الاستمرار في دورينا إذا ما وجد عرضاً من أحد أندية المحترفين.

وشارك ريم مع العنابي في 131 مباراة، وسجل 8 أهداف، ولم يطرد في أي مباراة معتمدة في مسابقات المحترفين، وتلقى إنذارين فقط.