شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يجدد عقد الحارس محمد يوسف والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد فريق خورفكان عقد الحارس محمد يوسف لموسمين وقطع أبناء الخورالطريق أمام محاولات الأندية الراغبة في ضم الحارس المميز الذي قدم مستوى مميزاً في مشاركته الأولى مع «النسور» هذا الموسم قادماً من العميد النصراوي.

وكان محمد يوسف تلقى أكثر من عرض للانتقال مع نهاية عقده الشهر الماضي، قبل أن تنجح شركة الكرة بنادي خورفكان في إقناعه بالبقاء عبر عقد جديد لموسمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خورفكان يجدد عقد الحارس محمد يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.