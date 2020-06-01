فيتوريا يعلن استمرار لاعبي النصر السعودي

أعلن البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي أنه جاهز مع طاقمه للعودة إلى السعودية من أجل استكمال الموسم الكروي متى طلب منه ذلك، في إشارة أعطت أبعاداً كبيرة عند أنصار العالمي بقرب إعلان تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية يونيو.

وأكد المدرب استمرار جميع لاعبي النصر الحاليين وأنه لم يقرر استبعاد أي لاعب من مجموعته التي فاز معها بالدوري في الموسم الماضي وكأس السوبر في يناير الماضي.

ورحب المدرب الفائز بثمانية ألقاب خلال مسيرته مع فيتوريا غيماريش وبنفيكا والنصر بتوقيع ناديه السعودي مع منصة الذكاء الاصطناعي لقياس لوغاريتمات اللاعبين مؤكداً أنها خطوة رائدة نحو مستقبل اللعبة وتدعم عمل المدربين.