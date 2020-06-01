اخبار الرياضه

فيتوريا يعلن استمرار لاعبي النصر السعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن استمرار لاعبي النصر السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السعودي أنه جاهز مع طاقمه للعودة إلى من أجل استكمال الموسم الكروي متى طلب منه ذلك، في إشارة أعطت أبعاداً كبيرة عند أنصار العالمي بقرب إعلان تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية يونيو.
وأكد المدرب استمرار جميع لاعبي النصر الحاليين وأنه لم يقرر استبعاد أي لاعب من مجموعته التي فاز معها بالدوري في الموسم الماضي وكأس السوبر في يناير الماضي.
ورحب المدرب الفائز بثمانية ألقاب خلال مسيرته مع فيتوريا غيماريش وبنفيكا والنصر بتوقيع ناديه السعودي مع منصة الذكاء الاصطناعي لقياس لوغاريتمات اللاعبين مؤكداً أنها خطوة رائدة نحو مستقبل اللعبة وتدعم عمل المدربين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيتوريا يعلن استمرار لاعبي النصر السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا