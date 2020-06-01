صحف انجلترا تنتقد «تشيشاريتو» وتكشف صفقة «اللاب توب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

أبرزت الصحافة الإنجليزية انتقاد النجم المكسيكي خافيير هيرنانديز الشهير بـ«تشيشاريتو» لمدرب مانشستر يونايتد السابق ديفيد مويز، وأكد المهاجم في حوار مع ريو فيرديناند مدافع اليونايتد السابق أن عناد خليفة فيرجسون هو السبب وراء بقائه 7 أشهر في المنصب، وقال تشيشاريتو، نجم لوس أنجلوس جالاكسي حالياً،:«مشكلة مويز أنه لم يتمتع بما يكفي من التواضع والذكاء للمحافظة على نصف الفريق الذي حقق الفوز مع فيرجسون على الأقل، ولهذا لم يبق سوى 7 أشهر، يجب أن تكون ناضجاً لتقود فريقاً مثل اليونايتد».

ولعب تشيشاريتو تحت قيادة مويز، مدرب ويست هام حالياً، في ويست هام موسم 2017 -2018 لكنه لا يشعر بأنه كان الخيار الأنسب لخلافة فيرجسون وأضاف:«لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين مويز لكن اعتباره بديلاً مناسباً لفيرجسون كان سريعاً ومستحيلاً، حتى مورينيو وجوارديولا لم يصلا بعد لفيرجسون».

أما الهولندي ممفيس ديباي المنتقل من اليونايتد لليون الفرنسي فقد وصف بأنه أول «صفقة لابتوب» لأنه استخدم شركة تحليل أداء ليعثر على الفريق الأنسب لموهبته، وشرح بروير من شركة التحليل ما حدث وقال عبر منصة ريديت: «ممفيس كان أول صفقة "لابتوب" بعدما طلب منا نصيحة حول الفريق الأنسب لانتقاله، ذهبت إلى مدينة مانشستر برفقة زميلين وشاهدنا معه مباراة له بدوري أبطال أوروبا، كان صريحاً جداً بخصوص ما يريد وما لا يريد، كان يريد اللعب بحرية أكبر ويريد أن يكون النجم الأبرز في الفريق ويريد اللعب في إحدى البطولات الأوروبية الخمس الكبرى مع مدرب يملك فلسفة واضحة للعب،راقبنا أداءه مع ايندهوفن والمنتخب واليونايتد، ولاحظنا أن مدربه مورينيو كان يوكل إليه مهاماً دفاعية أكثر، ثم بحثنا عن فريق منافس في أبطال أوروبا ويوروبا ليج وليس لديه نجم ودققنا في الفرق التي تستخدم السرعة والتمرير والأجنحة وتملك مدافعين طوال القامة،وممفيس كان متعطشاً للرحيل وقال لنا أن المال ليس مهماً في التعامل معه وفي النهاية كتبنا له 5 أندية وكان ليون واحداً منها، عملنا ينتهي بالتوصية وعلى وكيل الأعمال واللاعب التصرف في الباقي».

وربما يلجأ الجناح الهولندي إلى الخيارات الأربعة المتبقية من توصية بروير في حال بحث الرحيل عن ناديه الفرنسي، بسبب عدم حجز الفريق مكاناً في أوروبا بعد إلغاء الموسم.