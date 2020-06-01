شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة لاعب عراقي من حادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أعلن نادي القوة الجوية الرياضي العراقي، أن لاعبه محمد قاسم، نجا من حادث سير في محافظة النجف أثناء ذهابه للتسوق.

وأجرى نائب رئيس الهيئة الإدارية العميد وليد الزيدي وأعضاء الإدارة والطاقم الفني وعدد من لاعبي الفريق اتصالات باللاعب للاطمئنان على حالته بعد الحادث الذي أسفر عن إصابته بكدمات خفيفة.

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