إيقاع بطيء وأهداف قليلة ولا أفضلية لأصحاب الأرض في البوندسليجا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سيخضع نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بعد استئناف الموسم في 17 يونيو/حزيران الجاري لنظام «التعقب والمتابعة» لضمان عدم اختلاطهم بأشخاص مصابين بوباء كورونا، وأكد اتحاد الكرة أنه في حال اختلط اللاعب عمداً أو بدون قصد بأحد المصابين سيجبر على الخضوع لحجر منزلي لمدة 14 يوماً وسيغيب عن مباريات فريقه. وتشدد الأندية الإنجليزية حالياً على لاعبيها بضرورة الالتزام بالحذر التام من مخالطة الآخرين عندما لا يكونون في التمرينات.

واستخلصت الصحافة البريطانية الدروس من استئناف «البوندسليجا» وخلصت إلى أن المشهد الكروي سيتغير بالكامل، فبالإضافة إلى دكة بالكمامات وغياب الجمهور وتقنين الاحتفال ستغيب أفضلية أصحاب الأرض وإيقاع اللعب سيكون أبطأ والتحكيم ضد الفرق المضيفة.

وفي التفاصيل، كشفت الإحصائيات عن 7 انتصارات فقط لصاحب الأرض من أصل 32 مباراة ( نسبة 21 في المئة فقط ) بينما فاز الفريق الضيف بنسبة 48 في المئة من المباريات مقارنة بنسبة 35 في المئة قبل توقف الموسم. واستون فيلا الإنجليزي المهدد بالهبوط هو صاحب أكثر المباريات على أرضه ( 6 من آخر 10 مباريات ) وعلى هذا الأساس لن تكون هناك أفضلية لصاحب الأرض، ولم يعد حكام المباريات يتأثرون بضجيج أصحاب الأرض لذا تميل معظم القرارات لصالح الفريق الضيف، وأظهرت الإحصائيات أن صاحب الأرض كان يحصل على بطاقة حمراء واحدة في كل 19 مباراة بينما كان يطرد لاعب من الفريق الضيف مرة في كل 8 مباريات لكن منذ استئناف اللعب في البوندسليجا حصلت الفرق المضيفة على 4 بطاقات طرد وحصل الضيوف على 3 بطاقات طرد كما ارتفعت نسبة البطاقات الصفراء على الفريق المضيف مقارنة بعدد أقل للفريق الضيف.

ومباريات الدوري الألماني أيضاً أظهرت إيقاعاً أكثر بطئاً وأقل ندية مما كانت عليه الحال قبل توقف اللعب لأن اللاعبين وفق التحليل النفسي يشعرون بأنها مباراة ودية أكثر منها تنافسية وقلت التسديدات على الشباك لكن ارتفعت نسبة التمريرات (أكثر بنسبة 18 في المئة).