براءة الحكم السلوفيني سلافكو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع الحكم السلوفيني سلافكو فينيشيش عن نفسه بعد إطلاق سراحه، ونفى صلته بمافيا المخدرات والدعارة بعدما ألقت الشرطة القبض عليه، وقال الحكم الذي قاد مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونتيسك في نوفمبر الماضي وليفربول ونابولي بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ إنه كان مدعواً لغداء من قبل رجل أعمال في مدينة بيلينيا البوسنية عندما حدثت «كبسة» الشرطة وألقي القبض عليه مع رئيسة شبكة الدعارة تيانا ماكسيموفيتش.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على 9 نساء و26 رجلاً واستحوذت على أموال ومخدرات وأسلحة. وقال سلافكو في مقابلة: «لدي شركتي الخاصة وكنت في رحلة عمل في البوسنة ودعيت لغداء عمل ونادم لأنني وافقت عليه وبعد تقديم إفادتي وتأكدت الشرطة من عدم معرفتي بأفراد العصابة أطلق سراحي»، ودافع رئيس رابطة الحكام في سلوفينيا عن سلافكو وقال: «تأكدنا من مصادر رسمية وغير رسمية بأن لا علاقة لسلافكو بالشبكة، كل ما في الأمر أنه تواجد في المكان الخطأ وبالتوقيت الخطأ وعاد الآن للبلاد».