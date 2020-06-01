شكرا لقرائتكم خبر عن سانشو يضع وشماً جديداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد نجم دورتموند جادون سانشو ولعه بوشم شخصيات الكارتون بعد ظهوره مؤخراً في تمرينات الفريق الألماني بوشم شخصيات مسلسل «عائلة سمبسون» الشهيرة هومر وبارت وماجي ومارج، وكان اللاعب الإنجليزي قد وضع وشماً سابقاً لشخصية «سبايدر مان» كما كتب شعراً لرثاء شقيقه الصغير الذي توفي بعمر 5 سنوات.

واحتل سانشو حيزاً كبيراً في سوق التنقلات هذا الموسم لكنه عاد للعب بأداء متراجع أمام المتصدر بايرن ميونيخ وسط شائعات عن تعرضه لشد عضلي في ربلة الساق.

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