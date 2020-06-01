الدوري المصري.. استئناف ١٥ يوليو أو إلغاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصدر باتحاد الكرة، أن هناك اتصالات مستمرة حالياً مع كافة الجهات المعنية لحسم مصير مسابقة الدوري العام هذا الموسم، خاصة أن اللجنة الخماسية تعي جيداً الأعباء المالية الواقعة على الأندية جراء عدم حسم مصير النشاط الرياضي.

وتابع المصدر أن اتحاد الكرة يرغب في عودة الأندية للتدريبات بداية من 15 يونيو المقبل وعودة الدوري منتصف شهر يوليو المقبل، حتى ينتهى الموسم في شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر بحد أقصى، حتى تتمكن اللجنة الخماسية من إطلاق الدوري الجديد في أكتوبر أيضاً، لاسيما أن هناك العديد من الارتباطات في الموسم الجديد مثل بطولة أمم إفريقيا وكأس العالم العسكري وأولمبياد طوكيو 2021.

وأوضح المصدر أنه في حالة عدم استئناف الدوري يوم 15 يوليو المقبل بحد أقصى سيكون من الصعب استكمال الموسم الحالي وسيكون الإلغاء هو الاحتمال الأقرب لأنه لابد من إنهاء الموسم الجديد في يونيو ٢٠٢١ بسبب أولمبياد طوكيو التي تنطلق في يوليو من العام نفسه.