شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد كارتيرون بزيادة ٢٠ ٪؜ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على التجديد موسماً ثانياً، مع زيادة بنسبة 20% من قيمة تعاقد الموسم الحالي.

كما تم الاتفاق بين الزمالك وكارتيرون على إبرام 3 صفقات مميزة في موسم الانتقالات الصيفية، حيث يرى أن الفريق ليس في حاجة لأكثر من ثلاثة تدعيمات في بعض المراكز بجانب اللاعبين المعارين الذين يمتلكهم وقرر عودتهم وعلى رأسهم أحمد رفعت المعار للاتحاد السكندري.

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