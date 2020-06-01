شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: تمنيت أن تنشق الأرض وتبتلعني في مواجهتي الأولى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود فتح الله مدرب بيراميدز ونجم الزمالك الأسبق، إنه في أول مواجهة ضد الفريق الأبيض كان يتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه موضحا أن الأمر كان صعبا بالنسبة له بعد السنوات التي قضاها داخل أسوار القلعة البيضاء، مضيفاً خلال حواره لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامى إبراهيم فايق :" لم أتهاون في أي مواجهة أمام الزمالك حينما لعبت لأندية أخرى".

وتحدث محمود فتح الله مدرب بيراميدز عن أصعب قرار اتخذه طول حياته قائلا :"أصعب قرار أخذته في حياتى هو الاعتزال.

وأكد محمود فتح الله أن الدولة المصرية هي صاحبة القرار في ملف عودة النشاط الكروي من عدمه مؤكداً أن نادي بيراميدز الذي يتولى فيه حالياً منصب المدرب العام يستحق الحصول على البطولات لكونه نادياً تتوفر فيه كل مقومات النجاح.

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وكشف محمود فتح الله أن نادي بيراميدز يعمل جاهداً لتدعيم الفريق بالشكل المطلوب في الموسم الجديد مؤكداً أن هذا الأمر من اختصاص مسئولين اخرين ولكنه وعد جماهير الكرة المصرية بظهور الفريق بشكل أفضل خلال الفترات القادمة.

واشتهر فتح الله على مدار مسيرته، بأنه المدافع الهداف خلال المسابقات المختلفة سواء بمصر أو خلال فترة احترافه بلبنان، حيث شارك في 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات، فيما حقق لقب بطولة الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010، وكان ضمن أفراد الجيل الذهبي للفراعنة، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.