شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يعلن شروط اختبارات الأحزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم شروط التقدم لاختبارات الأحزمة ، والمقرر إقامتها أون لاين ، بأن يقوم كل لاعب برفع الفيديوهات الخاصة به على الموقع المخصص لذلك ، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للاختبارات .

ومن الشروط التي أعلنها اتحاد التايكوندو كشف من النادى بطلب اختبار حزام مرفق به الاسماء موجه للمدير التنفيذى للاتحاد ، على أن يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين العضوية الاتحاد موسم 2020 وان يكون جميع اللاعبين مسجلين ومجددين على GMS موسوم 2020 حتى الحزام الأبيض .

الخطوة التالية ملىء جميع بيانات كشف اختبار الحزام 2020 ، ويتم ارسال كشف اختبار الحزام 2020 على الايميل الخاص باختبارات الاحزمة على أن تكون تقدم الكشوف مكتوبة كمبيوتر ، وليست بخط الايد او مسحوبة اسكانر ، ويقوم الاتحاد بمراجعة جميع البيانات ومخاطبة الأندية باكتمال المراجعة ، و سداد المبلغ المطلوب ، على أن يرفع كل لاعب الفيديو الخاص به على موقع الاتحاد .

كان اتحاد التايكوندو وافق على صرف إعانة استثنائية فى أسرع وقت لمجموعة من المدربين المتضررين لانقطاعهم عن العمل فى الفترة الاخيرة مع عدم وجود مصدر آخر للدخل لهم كدعم خاص من الاتحاد و جاء ذلك بناء على موافقة أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة على المبادرة التى تقدم بها عمرو سليم رئيس الاتحاد بخصوص صرف إعانة استثنائية للمدربين الأكثر تضررا من توقف الأنشطة الرياضية حيث كان لاتحاد التايكوندو السبق بالتقدم بهذا الطلب، وهو ما تم الموافقة عليه من خلال جلسة طارئة لمجلس الادارة خلال الساعات الماضية .