شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: شخصية "كهربا" لا تناسب الأهلى.. و"ديانج" أبرز المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع طارق السعيد نجم الأهلى والزمالك السابق، عدم نجاح محمود عبد المنعم "كهربا" مع الأهلى بسبب شخصيته التي لا تتناسب مع القلعة الحمراء.

وكشف طارق السعيد خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم"، "لا أتوقع نجاح كهربا مع الأهلى، خاصة أن شخصيته تميل إلى الهزار والدلع وهو ما لا يناسب الأهلى، لأن الأحمر ناجح بفرض الالتزام على اللاعبين والتدريب القوى ،وأرى أن الزمالك كان الأنسب لكهربا خاصة بعد الانسجام الذى حدث معه".

وقال نجم الزمالك والأهلى السابق، إن المالى أليو ديانج هو أبرز الأجانب في الأهلى وأعاد القوة لوسط الأحمر وخامة مبشرة جدا، وأن على معلول من أبرز اللاعبين الذى رأيتهم في هذا المركز وتنقصه فقط الجنسية المصرية".

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وعن حسام عاشور، أكد طارق السعيد، "أن حسام عاشور لازم يكرم من النادى الأهلى على كل ما قدمه وهو من أبناء الأهلى المخلصين اللى كان بيمضى على بياض وعمره ما عمل مشكلة، ومن وجهة نظرى لو حسام عاشور قادر يكمل يا ريت بشرط ألا يقلل من تاريخه".

وأضاف طارق السعيد، أن أحمد فتحى صار على نهج عبد الله السعيد، خاصة أنهما ليسا من أبناء الأهلى فاختارا الحل العملى وهى مصلحتهما المادية لذلك فضلوا بيراميدز، ومحدش هينسى تاريخ عبد الله السعيد وأحمد فتحى مع الأهلى، وأى نادى في مصر يتمنى وجود الجوكر".

وأوضح نجم الأهلى والزمالك، "إن شريف إكرامى لسه أمامه 3 أو 4 سنوات ومحافظ على نفسه واختار اللعب ويفكر بطريقة ممتازة وسيجد منافسة صعبة مع المهدى سليمان وأحمد الشناوى في بيراميدز".