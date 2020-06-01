شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ننتظر العقود للإعلان عن تعاقد الزمالك مع ثنائى أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن الإدارة بصدد الإعلان عن إتمام ثنائى أجنبى جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق والاستعداد لموسم قوى، لافتًا إلى إن الفارس الأبيض سيبرم 3 صفقات فى الموسم الجديد، من بينهم ثنائى أجنبى.

وبسؤاله عن الإقتراب من التعاقد مع اري بابل جناح أول أغسطس الأنجولى المهاجم، قال رئيس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية، إنه بالفعل إقترب من اتمام التعاقد مع ثنائى أجنبى -رافضًا ذكر أسمائهم- مؤكدًا إنه ينتظر مرحلة توقيع العقود فقط بعد أن تم الاتفاق على كل شيئ، ومن بعدها سيتم الإعلان عن إتمام الصفقتان.

وبات الأنجولى آرى بابل قريبا من اسوار القلعة البيضاء خاضة في ظل علاقته القوية بثلاثى الفريق الأبيض شيكابالا وعبد الله جمعة ومحمد عبد الغنى، حيث يرتبط بعلاقة قوية مع الثلاثى خاصة عبد الله جمعة الذى يبادله دائما الرسائل عبر موقع التواصل الاجتماعى .

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وأبدي جناح أول أغسطس الأنجولى المهاجم موافقته المبدئية ورغبته فى ارتداء قميص الزمالك بالموسم الجديد عبر موقع "انستجرام" وبسؤال مصدر مقرب من لاعبى الفريق الأبيض أوضح رغبة الجناح الأنجولى فى الانضمام إلى صفوف الزمالك بالموسم المقبل، حال رغبة مسؤولي قلعة ميت عقبة فى ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد بعدما كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادى الزمالك بشأن ضم اللاعب الذى قدم مستويات رائعة مع ناديه الحالى.

وسجل بابل هدفاً فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قبل خروج فريقه من مرحلة المجموعات في شباك نظيره زيسكو يونايتد الزامبي فى اللقاء الذى انتهى بتعادل الفريقين 1-1 فى زامبيا، بعدما شارك فى 8 مباريات أفريقية هذا الموسم مع فريقه.

وبدأ المهاجم والجناح الأنجولى ابن الـ25 عاما مسيرته مع أول أغسطس وخاص عدة تجارب احترافية فى البرتغال منذ 2017 وآخرها فى سبورتنج لشبونة الذى غادره بالمجان فى الصيف الماضى إلى ناديه الأنجولى وكان أحد المرشحين فى وقت سابق للانضمام إلى النادى الأهلى.