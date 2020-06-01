شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن حذف صورة بوطيب من إحتفال الزمالك بالكونفدرالية: "حاسبنا الفاعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه تمت محاسبة الشخص الذى قام بحذف صورة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، من إحتفالات الفريق الأبيض بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، فى العام الماضى، حيث نشر الحساب الرسمى للزمالك الصورة منذ عدة أيام معلقين عليها: "في مثل هذا اليوم من العام الماضي، كنا على موعد مع انطلاقة العاصفة البيضاء لحصد البطولات؛ بعد أن استطاع الزمالك حصد لقب البطولة الكونفدرالية، عقب فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح".

قال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية: "قمنا بمحاسبة الشخص الذى قام بإزالة صورة بوطيب من إحتفالات الزمالك، وتم التنبيه على عدم القيام بأى فعل على صفحة النادى الرسمية إلا بعد الرجوع لمجلس الإدارة، خاصة وأن اللاعب المغربى ذو خلق وساهم فى حصد الزمالك للبطولة".

وتتويج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية، لأول مرة فى تاريخه على حساب فريق نهضة بركان بطل المغرب فى اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نهائى البطولة الكونفدرالية بنتيجة 5 / 3 بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء، مدافع الفريق، من ركلة جزاء، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب ولكن لصالح بطل المغرب، ونصت اللائحة على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون لعب أوقات إضافية.

وأبدى بوطيب دهشته من إزالة صورته، حيث قام اللاعب بإعادة نشر الصورة قبل وبعد التعديل، موجهًا الشكر لجماهير الزمالك التى حرصت على دعمه.

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