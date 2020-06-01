شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى: لا أدعي الإصابة في المباريات.. والزمالك لم يحترم الأهلي بعد فوزه بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن لاعبي فريقه احترموا لاعبي نادي الزمالك وجماهيره بعد الفوز بلقب السوبر قبل الماضي والذي توج الأهلي بلقبه في شهر سبتمبر الماضي على ستاد برج العرب وانتهى بنتيجة 3/2، وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية : "أعرف أن أحساس أي فريق بعد الهزيمة يختلف عن الفوز، لذلك احترمنا جماهير ولاعبي الزمالك بعد الفوز بالسوبر قبل الأخير ولكن هذا لم يحدث منهم في الإمارات.. مباريات الأهلي والزمالك تكون مباريات كبيرة وتكون مليئة بالحماسي والإثارة ولكن اعتقد أن تلك الخسارة، حققت بعض الإيجابيات للاعبين فأحيانًا تحتاج للهزيمة من أجل العودة لسلسلة من الانتصارات المتواصلة".

وشدد أجاي إن هزيمة الأهلي بخماسية من صن داونز في دوري الأبطال كانت قاسية وصادمة للجميع من لاعبين ومدربين وجماهير، معلقاً : "الهزيمة كانت صعبة، ولم يتوقعها أحد ولكن أعتقد أنها بسبب ظروف الطقس، ولم نستعد لذلك جيدًا".

وتابع: "أما في النسخة الجارية، كان الجميع ينتظر تلك المواجهة وكنا ننظر إلى تلك المباراة بمثابة الثأر ورد الاعتبار وليس لأنها مباراة في دوري أبطال إفريقيا، واعتقد أن الجماهير كانت ترى ذلك أيضًا".

وأتم: "مباراة العودة في تلك النسخة كانت صعبة أيضًا، ولكن قضينا فترة إعداد قوية في جنوب إفريقيا وفي النهاية نجحنا في التأهيل وإقصاء صن داونز".

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وتمنى أجاي مواجهة نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا عن مواجهتي الوداد المغربي أو الرجاء التونسي، موؤكداً أن مواجهة الفريق الأبيض ستكون أسهل تلك المواجهات بالنسبة للأهلي ليس لأن الزمالك سيئًا بالعكس، المباراة ستكون قوية للغاية ولكن نحن نعرف الزمالك جيدًا لذلك سنتمكن من دراسته بشكل أفضل، أما عن مواجهة الرجاء المغربي فأكد أنها ستكون أصعب لأن الأهلي لم يواجهه منذ سنوات".

وأكد أجاي إنه لا يجيد التمثيل أو السقوط بدون داعي على أرض الملعب من أجل الحصول على ضربات ثابتة لصالحه، معلقاً : "لا أفكر في مثل تلك الأمور نهائيًا، ولم أفعل ذلك الأمر طوال مشواري الكروي إلا مرة أو مرتين وكان خارج الأهلي".

وتابع: "ما حدث في مباراة الزمالك كان بسبب الحكم، فكنت استحق ضربة ثابتة فتعرضت للشد من جانب لاعب الزمالك، وتوقعت أن يحتسب الحكم خطأ لصالحي أو ربما يوقف اللعب للإطمئنان عليا ولكن هذا لم يحدث فاضطريت لاستكمال اللعب لمصلحة الفريق".