شكرا لقرائتكم خبر عن أجاي: مصلحة الأهلي فوق كل شيء.. وأفضل لحظاتي اقضيها بعد هز شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لا يشعر بالضيق من المشاركة في أي مركز بصفوف الأهلي طالما يتواجد في التشكيل الأساسي، وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية : "غير مستاء من تغيير مركزي في الملعب سواء رأس حربة أو جناح في أو في وسط الملعب، فأنا مستعد للعب في أي مركز بخلاف حارس المرمى، فمصلحة الأهلي فوق كل شيء".

وتابع أجاي : "عندما تعاقد الأهلي مع أزارو، تم توظيفي في مركز الجناح ولم استاء من ذلك القرار، أزارو لاعب هداف وجيد كان تواجده في الملعب ضروريًا، وعندما كلفني المدير الفني باللعب في الجناح أنا كنت جاهز، فطالما أنا متواجد في التشكيل فلا أمانع في اللعب بأي مركز".

وقال النجم النيجيري إنه كان هناك سوء فهم وعدم توافق بينه وبين لاسارتي، مدرب الأهلي السابق، معلقاً": "عندما انتهت إصابتي وشاركت من جديد في تشكيل الأهلي، قابلني سوء حظ في بعض المباريات، وكان يجب على لاسارتي أو أي مدرب أن يعدم لاعبه ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "لاسارتي كان مدرب جيد، وليس أنه كان يستبعدني فإنه مدرب سيء، وأيضًا ليس معنى أنني كنت خارج حساباته فإنني لاعب سيء".

وتابع: "بكل تأكيد كنت حزين من عدم مشاركتي خلال فترة تدريبه، فكل لاعب يحب المشاركة، ولكني لم أدرس نهائيًا الرحيل عن الأهلي، فلم أفكر في الرحيل عندما كنت أقدم مستويات جيدة، فكيف أفكر في الرحيل وأنا لا أشارك.. هذا من الممكن أن يؤثر على مشواري الكروي، ويقلل من قيمتي التسويقية".

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وقال أجاي إن هناك علاقة قوية تربطه بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك حاليًا، والأهلي سابقًا، مؤكداً أن قرار انتقال كارتيرون للزمالك شخصي ولا يؤثر على علاقتي معه نهائيًا ونحن على تواصل مستمر، فهو مدرب رائع وجميع اللاعبين في الأهلي تحبه"

وتابع: "كارتيرون حقق نجاحات مع نادي الزمالك ويقدم مستويات جيدة ونجح في حصد بطولات معهم، وقرار تدريبه لنادي الزمالك لا يجعله شخص سيئ بالنسبالي ولكن قراره شخصي".

وشدد أجاي إن يفضل لعب المباريات الكبيرة وخاصة أمام نادي الزمالك بالإضافة إلى مباريات دوري أبطال إفريقيا، معلقاً : "أعلم جيدًا أن الجماهير تركز وتهتم المباريات الكبيرة وهي مباريات دوري أبطال إفريقيا ومباريات الزمالك، لذلك انا أفضل دائمًا وأفرح بالتسجيل في شباك الزمالك".

وانتقل أجايي في حديثه إلى هدفيه في شباك الزمالك بلقاء السوبر قبل الأخير والذي توج الأهلي بلقبه في شهر سبتمبر الماضي على ستاد برج العرب وانتهى بنتيجة 3/2، وأوضح : "تفاجئت بالمشاركة أساسيًا في تلك المباراة بمركز رأس الحربة، رغم أنني كنت خارج التشكيل ودكة البدلاء أمام كانو سبورت بدوري الأبطال وهي المباراة الأولى لفايلر مع الأهلي".

وتابع: "كان أزارو ومروان محسن مصابين، وفايلر كان يفاضل بيني وبين صلاح محسن، وهنا فاجئني بالمشاركة أساسيًا في مركز رأس الحربة قبل المباراة بـ48 ساعة، وكنت أركز جيدًا للتسجيل والحفاظ على مكاني في التشكيل وكسب ثقة فايلر وهذا ما تحقق".