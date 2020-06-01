شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يعود لمزاولة نشاطه اليوم بعد تعقيم المبنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الاتحاد المصري للتنس برئاسة إسماعيل الشافعي إلى مزاولة نشاطه بالاتحاد اليوم الإثنين ، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية العاملين بالاتحاد، من تعقيم المبنى ومنشآته بشكل كامل، كما ناشد اتحاد التنس جميع الزائرين بضرورة الالتزام بتعليمات الدولة بارتداء الأقنعة الواقية داخل مبنى الاتحاد للحفاظ على صحة الجميع.

وأصدر اتحاد التنس بياناً جاء كالتالي: "برجاء العلم ان الاتحاد المصرى للتنس سوف يبدأ مزاولة نشاطه بالاتحاد يوم الاثنين الموافق 1 يونيو بعد الانتهاء من تعقيم الاتحاد ومنشآته بالكامل.

برجاء من جميع الزائرين الالتزام بتعليمات الدولة بارتداء الأقنعة الواقية داخل مبنى الاتحاد للحفاظ على صحة الجميع والله الموفق.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد التنس اجتماعاً خلال الفترة المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة للخطة التي وضعها الاتحاد لعودة النشاط الرياضي، حيث يعقد معظم الاجتماعات الآن للجان الفنية لوضع الجدول المقترح عند عودة النشاط بعد قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعودة المتدرجة للنشاط اعتباراً من 15 يونيو المقبل، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، بالإضافة إلى مناقشة طريقة العمل الادارية داخل الاتحاد خلال الفترة القادمة ومناقشة ما تم من تقدم فى عمل قاعدة بيانات لجميع أفرع اللعبة وتحديث الموقع الالكترونى للاتحاد وتفعيل دوره لخدمة كل أطراف اللعبة.

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ومن المنتظر أن يناقش اتحاد التنس استعدادات كل من اللاعب محمد صفوت واللاعبة ميار شريف وتحديد خطة بديلة لهما بعد قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل.

وكان اتحاد التنس قد عرض خطة إعداد كل من محمد صفوت وميار شريف المتأهلان للأولمبياد، إلي اللجنة الأولمبية المصرية استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021.

وجاءت الخطة التي وضعها اتحاد التنس لمحمد صفوت وميار شريف، بإقامة معسكر داخلي لصفوت منذ شهر مارس الماضي في أحد الأندية حتي عودة النشاط الدولي للتنس، فيما تقوم ميار شريف بالاستعداد خلال معسكر في إسبانيا.