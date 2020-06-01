شكرا لقرائتكم خبر عن أجاى: فضلت الأهلي على أوروبا والعالم كله يعرف قيمة الفريق الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النيجيري جونيور أجايي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مركزه الأساسي في وسط الملعب إلا أنه انتقل للعب بعد ذلك في مركز رأس الحربة، وأكد أجايي في تصريحات تلفزيونية : "بداياتي وأنا ناشئ، كنت العب في وسط الملعب، ثم انتقلت إلى فريق "شوتنج ساترز" ولعبت في مركز رأس الحربة، وعندما وقعت للصفاقسي ، المدرب طلب تغيير مركزي لأكون (وينج) للاستفادة".

وتابع أجاي: "الدوري المصري أصعب من التونسي وهناك فروق كبيرة بينهم، في التونسي هناك لاعبين مميزين، ولكن أول مرة وصلت مصر، كنت جالسًا على دكة بدلاء الأهلي وقولت لنفسي هل هتقدر تلعب في هذا الدوري، فالأداء كان قوي جدا واللاعبين في غاية السرعة ولديهم لياقة بدنية كبيرة".

كشف النجم النيجيري كواليس المفاوضات الحمراء معه قبل توقيعه وانتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء، معلقاً : "تلقيت عرض الاهلي، عندما كنت في منتخب الأولمبي بالبرازيل، وعلى الفور تحدثت مع علي معلول، فهو كان صديقي في فريق الصفاقسي، وهو قالي نصًا لازم تيجي وهو نادي كبير وفريق كبير ومفيش حد عاقل يفكر في رفض اللعب له"

وتابع: "موافقتي على الانتقال للنادي الأهلي لم تستغرق يومين، فأنا أعرف الأهلي منذ الصغر وأعرف العديد من لاعبيه، وأكدت لوالدي ووكيلي أن الأهلي هو حلمه منذ الصغر وسيكون بوابة له ليكون لاعبًا عظيمًا في المستقبل".

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وأضاف: "وقت مفاوضات الأهلي، كنت امتلك عرضين من الدوري البلجيكي ولكني لا أتذكر أسامي الأندية، ورفضت كل تلك العروض واخترت الأهلي... ففي نيجيريا عندما كنت صغيرًا، الجميع يعرف حجم الأهلي".

وقال أجاي أنه حقق إنجازات في صفوف النادي الأهلي كان لن سينجح في تحقيقها حال احترافه في الفترة الماضية بأوروبا، متابعاً : "الأهلي نادي كبير، والكثير من زملائي نصحوني بالإنتقال إلى أوروبا قبل التوقيع للأهلي، ولكني فضلت الأهلي وأعرف أنه القرار الصحيح".

وأضاف أجاي: "لو انتقلت إلى نادي أوروبي لن استطيع تحقيق تلك الألقاب والانجازات التي حققتها مع الأهلي، فهناك بعض الأندية الأوروبية لم تحقق انجازات الأهلي، والجميع حول العالم يعرف حجم النادي الأهلي".