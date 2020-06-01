شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوى: لا أعلم سبب رحيلى عن الإسماعيلى .. والاحتراف دمر الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبرى المنياوى نجم الإسماعيلى السابق، عن ندرة المواهب حاليا في مصر على عكس أيام زمان ، مشددا على أن الأهلى بيعرف يظهر هذه المواهب بسبب منظومته.

وقال صبرى المنياوى خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم": "اللاعيبة زمان كان أفضل بكثير من الوقت الحالي، والمواهب حاليا مش كتيرة ولكن هتجدها أكتر في الأهلى بسبب أنه منظومة متكاملة وبيدى كل واحد حقه".

وأوضح نجم الإسماعيلى السابق: "الاحتراف دمر فكرة الانتماء وكله بيبص للفلوس عكس زمان، وأنا شايف أن أغلى لاعب في مصر لا تتعدى قيمته مليون ونصف جنيه، 2 مليون بالكتير".

Advertisements

وأكد صبرى المنياوى: أن باهر المحمدى أحسن لاعب في الإسماعيلى ويستحق أعلى أجرا، والرواتب وصلت 3 مليون ونصف في الدراويش وكله واخد مستحقاته وكنا بنصرف المكافآت قبل المباراة الثانية.

وعن إقالته، قال المنياوى: "لا أعلم سبب رحيلى عن الإسماعيلى حتى الآن، ولم أتخل عن الإسماعيلى في أصعب الظروف وقبلت المهمة في أصعب الأوقات، وعلاقتى بالإسماعيلى أكبر من أن أسأل عن سبب الإقالة".

وأوضح مدير الكرة بالإسماعيلى السابق: لم أحزن على رحيلى من الإسماعيلى وسأعود لمقعدى مدربا، خاصة أنى توليت مهمة مدير الكرة بالإسماعيلى "مجاملة"، ولا أقبل العمل كمدير كرة إلا في نادى الإسماعيلى فقط، ولو النادى طلبنى في أي وقت أنا تحت أمره".