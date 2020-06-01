شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى اجتماع مجلس إدارة، واتخذ خلاله رئيس زعيم الثغر العديد من القرارات الهامة جاءت كالتالى.. توجيه الشكر لكافة الأجهزة الفنية و الإدارية الحالية بكامل هيئتها ( قطاع الناشئين لكرة القدم و السلة و الطائرة و كذلك الألعاب الفردية ) ، و تشكيل لجان من أعضاء مجلس إدارة النادى لتولى ملف ترشيح الأجهزة الفنية و الإدارية أستعداداً للموسم الرياضى الجديد 2020-2021 خلال عشرة أيام من تاريخ الجلسة ، و للجان الحق في الاستعانة بمن تراه للمساهمة في إنجاح عملها وذلك على النحو التالى : -

• تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة القدم

لجنة من السادة: - هشام حسن نائب الرئيس، وإبراهيم شعبان ومحمود القاضي أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .

• تشكيل جهاز قطاع الناشئين لكرة السلة

لجنة من السادة: حازم الرجال أمين الصندوق ،وأحمد عبد المجيد و أحمد فؤاد أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .

• تشكيل جهاز الفريق الأول وقطاع الناشئين للكرة الطائرة

لجنة من السادة: - إسماعيل محمد وخليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .

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• تشكيل الأجهزة الفنية و الإدارية للألعاب الفردية المختلفة

لجنة من السادة: - إبراهيم شعبان و أحمد فؤاد و خليل القاضى أعضاء مجلس الإدارة و جاسر شمس المدير التنفيذي و عصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية .

• كما قرر المجلس تفويض محمد مصيلحى في التفاوض لتجديد تعاقد طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021 .

• الموافقة على تولى النادى أعمال الإنشاءات الخاصة بالممول التجاري الجديد بمقر النادى بالشاطبى و العمل على إنهاء هذه الإنشاءات في أقرب و قت ممكن في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد ، نظراً لعدم الالتزام من جانب الشركة المنفذه بالتوقيتات و المستحقات الخاصة بالنادى .

• مخاطبة معالى وزير الشباب و الرياضة و معالى محافظ الإسكندرية للبدء في إنشاء سور لحدود فرع النادى بسموحة كاملاً تمهيداً لأستكمال الانشاءات الخاصة بالفرع بالتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة و كذلك طلب الموافقة على إيجار بعض المساحات على سور فرع النادى بسموحة تخصص للبنوك و الوكالات التجارية في إطار خطة المجلس لتمنية الموارد في ظل التوقف التام لجميع الموارد المالية التي يعتمد عليها النادى في تمويل أنشطته المختلفه .

• تشكيل لجنة للهيكلة الإدارية للعاملين بالنادى من السادة : - هشام حسن نائب الرئيس و حازم الرجال أمين الصندوق ،و أحمد عبد المجيد عضو المجلس وجاسر شمس المدير التنفيذي و محمد جمعة قرقورة المدير المساعد لشئون مجلس الإدارة .

• وقد قرر المجلس إغلاق باب التقدم للحصول على العضوية الجديدة للنادى إعتباراً من 1/7/2020 نظراً للقبال الكبير من الهيئات و الشركات على عضوية النادى .