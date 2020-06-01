شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يؤجل حسم مصير الأجانب بسبب اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت ادارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام حسم مصير الثلاثي الأجنبي في الفريق وهم النيجيري ادو موسيس وباولن فوافي والأوغندي خالد اوتشو ، لحين وضوح الرؤية بالنسبة لمصير الموسم الحالي في الدوري، حيث يرغب إيهاب جلال المديرالفني للفريق في التعاقد مع مهاجم اجنبي مميز، ولكن إدارة النادي رفضت التفريط في الثلاثي في الوقت الحالي او اتخاذ قرار برحيلهم من عدمه ، انتظارا لموقف اتحاد الكرة من عودة الدوري وكذلك من قرار تقليص عدد الأجانب.

من ناحية أخري طلب ايهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة من لاعبيه عمل قياسات بدنية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا قبل عودة النشاطالرياضي المحتملة خلال الايام القادمة عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث ابلغ ايهاب جلال اللاعبين بضرورة الالتزام ببرنامج التدريبات الموضوع من جانب المدير الفني، والعمل علي زيادة معدلات اللياقة البدنية ، حتي يكون اللاعبين جاهزين بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات.

ومنح إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة تعليمات جديدة للاعبي الفريق، تقتضي بزيادة الحمل التدريبي في التدريبات التي يخوضها اللاعبون في المنزل خلال فترة توقف النشاط الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويسعي الجهاز الفني للمقاصة من خلال زيادة الحمل التدريبي للاعبين لتجهيزهم استعدادا لعودة النشاط المحتملة خلال الفترة المقبلة، وحتي يكون اللاعبون في مستوي فني وبدني مقبول عند عودة النشاط.