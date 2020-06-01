أجايي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضمه قبل التوقيع للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث النيجيري جونيور أجايي، لاعب الأهلي، عن كواليس مفاوضاته من نادي الزمالك عندما كان في صفوف نادي الصفاقسي التونسي.

وقال أجايي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة "النهار" أن المفاوضات مع الزمالك حين كان لاعبا للصفاقسي لم تصل إلى مرحلة الجدية.

وأضاف:" في نفس الوقت الذي تلقيت مفاوضات من نادي الزمالك، تلقيت مفاوضات النادي الأهلي وكان وقتها المهندس محمود طاهر، حدثني عصام سراج ثم مارتن يول".

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وأوضح، أنه وقع للأهلي بدون تفكير نظرًا لعراقة النادي وتاريخه الكبير، ولكنه لم يتقابل مع مارتن يول بعد وصوله لمصر فكان فسخ عقده مع الأهلي وتولى حسام البدري، بدلا منه".

وانتقل أجايي للحديث عن علاقته بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي والحالي للزمالك، مؤكدا أنه لعب تحت قيادته لفترة قصيرة مع القلعة الحمراء.

وتابع:" كارتيرون كان يحبنى وكنت مصاب في تلك الفترة، وأنا كلاعب كرة احب المدرب الذي يملك فكر ونظام عالي، وعلاقتي معه لم تنته ودائما على تواصل وربما نعمل سويا في المستقبل".

وأتم :" كارتيرون تحدث معي بعد السوبر في الإمارات التي خسرها الأهلي أمام الزمالك بركلات الترجيح، فهو لن يكون شخص سيء بسبب التعاقد مع الزمالك".