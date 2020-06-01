فتح الله: أتمنى عودة بطولة الدوري ولكن القرار في يد الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومدرب نادي بيراميدز، إن عودة بطولة دوري WE المصري في يد الحكومة، مشيراً إلى أن فريق بيراميدز يستهدف الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال فتح الله في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "أي حد عاقل يتمنى عودة النشاط مرة أخرى، ولكن أول مرة نتعرض لهذا الظرف، ومن الطبيعي أن نرمي الكرة في ملعب الحكومة، والذي سيقرروه سنتعامل على أساسه وأتمنى عدم ضغطهم".

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وأضاف: "لا نعرف ماذا سيحدث، اللجنة الخماسية بالتأكيد لديها سيناريوهات للعودة أو الإلغاء، وبعض الناس تأخذ الأمر بشكل شخصي، وأين المصلحة العامة؟، لا يوجد نادي يقدر يرجع الدوري، ويجب على الأندية ألا تهدر الوقت وأن تضع سيناريوهات هي الآخرى".

وتابع فتح الله: "هدفنا الأساسي أن نحقق بطولة الكونفدرالية، وكانت الأمور واضحة بإننا سنأخد البطولة، ولو عاد النشاط مرة أخرى سنظل على نفس هدفنا".

واختتم لاعب الزمالك السابق: "كل حاجة تقول إننا لازم نأخذ بطولة، ولدينا لاعبين جيدين وأي مدرب يتمنى العمل معهم، وجميع العوامل التي تتوفر لنا تشير إلى أننا سنحقق بطولة".