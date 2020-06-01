محمود فتح الله : وائل جمعة أحد أعظم المدافعين في تاريخ مصر

أكد محمود فتح الله مدافع منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن وائل جمعة أحد أعظم المدافعين في تاريخ مصر. وأضاف فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية، أن الثنائي علي جبر ومحمود علاء مدافعا ناديي بيراميدز والزمالك، الأفضل في مصر في الوقت الحالي. كما أوضح مدافع الزمالك السابق أن هاني سعيد مدافع القلعة البيضاء السابق، أفضل من لعب بجواره في الخد الدفاعي. سعيد مدافع القلعة البيضاء السابق، أفضل من لعب بجواره في الخد الدفاعي. أشاد محمود فتح الله المدافع السابق لمنتخب مصر ونادي الزمالك، بـ حسن شحاته مدرب الفراعنة السابق، مشيرًا أن جميع لاعبي المنتخب كانوا يحبون التدرب معه. Advertisements وقال فتح الله خلال تصريحات تليفويونية، " لاعبو المنتخب المصري كانوا يعشقون التدرب مع حسن شحاته أثناء توليه المنتخب الوطني". وأضاف " لاعبو المنتخب كانوا يذهبون إلى معسكر الفراعنة بعد مغادرة أنديتهم دون الحصول على إجازة بسبب حبهم لحسن شحاته". وتابع " على مدار 6 سنوات تدربت مع حسن شحاته مع المنتخب بالإضافة إلى سنة أخرى مع نادي الزمالك واستفدت من الكثير".

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