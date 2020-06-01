المقاولون العرب يوضح موقفه من استئناف الدوري المصري

أكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن النادي لا يمانع قرار الدولة بعودة الدوري الممتاز، لكن الإدارة ترى أن الأمر أصبح مكلفًا للغاية، من إجراءات احترازية و فحوصات طبية مطلوبة، لعودة الدوري .

وأضاف محمد عادل أن قرار

عودة الدوري يعود للدولة فقط، لكن تكاليف الإجراءات المطلوبة مكلفة وصعب على الأندية أن تتحملها، مضيفًا أن النادي يرغب بعودة الدوري، لكن مع الأوضاع الحالية أصبح الأمر صعبًا، لافتًا إلى أن تأخير إستئناف الدوري يصعب الامور أكثر.

وأوضح قائلا، بأن عدد الإصابات الحالي بفيروس كورونا يزيد، ويصعب الامور حاليًا، حتى لو كانت الدولة من ستتحمل تكاليفها، فلماذا المغامرة مع تلك الصعوبات والمبالغ المرتفعة ، في موسم لا نعلم إمكانية استكماله للنهاية.

ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد نقطة 33 في جدول الدوري الممتاز، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.